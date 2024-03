Oliver Stone accusato da Der Spiegel: 'È diventato un regista di dittatori'

Dopo le parole di Oliver Stone su Barbie, il regista ritorna dentro l’occhio del ciclone successivamente a un articolo di Der Spiegel.

Il giornale tedesco ha pubblicato un editoriale in cui accusa il regista di aver proposto numerose collaborazioni a vari presidenti spesso definiti come dittatori. Tra i Capi di Stato citati c’è il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, il leader bielorusso Alexander Lukashenko e il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev. Inoltre vengono menzionati numerosi incontri con il capo di stato della Federazione Russa Vladimir Putin tra il 2015 e il 2017. Secondo Der Spiegel, Oliver Stone avrebbe proposto di realizzare, in collaborazione con il regista di origine ucraina Igor Lobatonok, dei documentari con le varie istituzioni dietro pagamento.

Uno di questi documentari sembra esser già stato realizzato. Si intitola “Qazaq: History of the Golden Man” e racconta la storia dell’ex presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbaev. Il regista americano, autore di opere come Platoon e Born Natural Killers, è stato fortemente criticato poiché, nonostante abbia dichiarato di “aver potuto rivolgere qualsiasi domanda all’ex dittatore”, all’interno del documentario non esista alcuna menzione alle eventuali violazioni dei diritti civili avvenute in passato in Kazakistan. Il prodotto è stato diffuso in due varianti: un film e una miniserie. Un po’ di tempo fa Oliver Stone ha criticato duramente anche Joe Biden.