Oliver Cooper entra nel cast di Ghostbusters 3 di Jason Reitman

Secondo quanto riporta Deadline, Oliver Cooper si è unito ufficialmente al cast di Ghostbusters 3, prodotto da Sony Pictures e diretto da Jason Reitman. Il film è il terzo capitolo del franchise diventato cult con i primi due film negli anni '80, Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters II, entrambi diretti dal padre di Jason, Ivan Reitman.

La giovane attrice McKenna Grace sarà la protagonista di Ghostbusters 3 insieme a Carrie Coon - nel ruolo della madre - e alla star di Stranger Things, Finn Wolfhard, che ha assicurato che il film sarà meraviglioso. Sigourney Weaver recentemente ha confermato che tornerà insieme al cast originale del franchise, con Annie Potts che tornerà nel ruolo della segretaria Janine mentre Paul Rudd interpreterà un insegnante. Anche Dan Aykroyd aveva annunciato la sua presenza nel cast.

Per il momento i dettagli sulla trama del film non sono stati resi noti ma pare che la trama sarà un proseguimento di quella terminata col secondo film.

Oliver Cooper ha recitato in progetti per cinema e tv come Mindhunter, Valley of the Boom e Good Game. Ha recitato anche in Californication.

Cooper è un comico che s'ispira a grandi commedianti degli ultimi trent'anni come Bill Murray, Robin Williams e John Goodman.

Nel 2018 ha interpretato il ruolo di Joe Trippi nell'ultimo film di Jason Reitman, The Front-Runner. Reitman ha co-scritto la sceneggiatura di Ghostbusters 3 con Gil Kenan e l'uscita del film è prevista per luglio 2020.