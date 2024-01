Olive Stone chiede scusa a Barbie ma attacca Deadline: 'Hanno travisato le mie parole'

Nei giorni scorsi le dichiarazioni di Oliver Stone contro Barbie e Ryan Gosling avevano fatto il giro del web, ma ora il famoso regista ha fatto dietrofront prendendosela direttamente con il famoso magazine Deadline.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, e pubblicato su tutte le pagine ufficiali del regista di JFK e Ogni maledetta domenica, Oliver Stone si è rivolto ai suoi follower per chiarire la sua posizione su Barbie, scusarsi per alcune sue dichiarazioni precedenti apparse in origine su City AM lo scorso giugno, e soprattutto per prendersela con Deadline, reo di aver ripescato quelle dichiarazioni e averle riproposte in questi giorni estrapolandole dal loro contesto originario: a quanto pare, infatti, le parole del regista su Barbie non erano un giudizio sul film, dato che all'epoca Oliver Stone non era ancora andato al cinema a vederlo.

"Ho potuto vedere Barbie al cinema a luglio e ho apprezzato il film per la sua originalità e le sue tematiche. Ho trovato l'approccio dei realizzatori sicuramente diverso da quello che mi aspettavo. Mi scuso per aver parlato in modo ignorante e frettoloso", ha scritto Stone. "Il film di Greta Gerwig del 2017, Lady Bird, è stato uno dei miei preferiti quell'anno. Il botteghino di Barbie ha notevolmente aumentato il morale della nostra attività, il che è un grande successo. Auguro a Greta e all'intero team di Barbie buona fortuna agli Oscar." Si legge nel posto: "Sono molto deluso da Deadline, una pubblicazione che rispetto, per aver pubblicato in modo così sensazionalistico e totalmente fuori contesto delle dichiarazioni che feci mesi fa, quando ancora non avevo visto il film."

Per altri contenuti, ecco le dichiarazioni di Jodie Foster su Barbie: cosa pensa la star di True Detective: Night Country del film di Greta Gerwig?