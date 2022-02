Olimpiadi invernali 2022: Jackie Chan porta la fiamma olimpica sulla Grande Muraglia

Le Olimpiadi Invernali di Pechino hanno preso il via nella giornata di oggi e tra i tantissimi tedofori che hanno portato "a spasso" la torcia olimpica c'era nientemeno che Jackie Chan in persona, una leggenda del mondo del cinema e di Hong Kong. L'attore ha portato con sé la torcia su uno dei luoghi simbolo della Cina: la Grande Muraglia.

Rivolgendosi ai giornalisti presenti all'evento che lo ha visto protagonista, Jackie Chan ha dichiarato: "Mi sono svegliato alle 4 del mattino. Questa è la mia quarta Olimpiade. Sono molto contento. Ho anche freddo!".

Alla periferia di Pechino, il percorso che apre i Giochi Olimpici quest’anno è stato ridotto a tre giorni a causa del misure restrittive rese necessarie dall'emergenza Covid-19. Jackie si è avvolto per l’uscita con un cappotto rosso e bianco insieme a un berretto bianco. La star del cinema mondiale è stata accolta da numerosi fan e ha trascorso del tempo a firmare autografi e scattare selfie con loro durante l’evento. Le Olimpiadi invernali di quest’anno inizieranno venerdì 4 febbraio e si svolgeranno fino a domenica 20 febbraio.

Chan ha raccontato di aver ricevuto in dono delle mascherine protettive mentre nel mondo si diffondeva la pandemia di coronavirus: "Ho anche ricevuto dei regali molto speciali dai fan di tutto il mondo durante questo periodo molto difficile. Grazie per le mascherine per il viso. La vostra premura è sempre ben accolta! E ho chiesto al mio adorabile staff di ricambiare la vostra gentilezza attraverso organizzazioni ufficiali per coloro che ne hanno più bisogno".

Su queste pagine potete leggere la storia di quando Jackie Chan rischiò di morire sul set di un film nel 1986: "Nel 1986 ho rischiato di morire. Sono stato in coma per sette giorni e tutti pensavano che il mio tempo fosse scaduto. Questa vicenda mi ha fatto capire che non importa se sto facendo grandi acrobazie o piccole acrobazie, devo stare molto attento".