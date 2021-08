Olimpiadi, i 10 migliori film da vedere se vi manca Tokyo 2020

Dopo un'Olimpiade entrate di diritto nella leggende dello sport italiano, coronando un'estate che ha visto il nostro paese trionfare anche negli Europei di calcio, abbiamo preparato per voi una lista dei 10 film a tema sportivo da recuperare se non siete ancora sazi dopo Tokyo 2020.

Da Tonya con Margot Robbie a Munich di Steven Spielberg, passando per Foxcatcher e Gli Spericolati con Robert Redford e Gene Hackman, potete trovare tutti i nostri consigli nel video che abbiamo realizzato per Everyeye Plus, il nostro canale YouTube dedicato al mondo dei film, delle serie TV e degli anime.

Qual è il vostro film sportivo preferito? Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate di queste pellicole nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Per ulteriori approfondimenti, qui potete trovare anche il nostro articolo sui 10 migliori film da guardare dopo Tokyo 2020.