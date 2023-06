Oldboy, perchè il remake di Steven Spielberg non è mai stato realizzato?

Oldboy è uno dei più grandi capolavori del cinema asiatico capaci di forgiare e rimodellare anche il modo di fare film in tutto il resto del mondo. Nonostante possa sembrare assurdo, Steven Spielberg pare avesse realmente pensato di realizzare un remake del film con Will Smith.

Una delle più grandi abitudini (non particolarmente apprezzate dai puristi) del cinema americano è quello di prendere prodotti in lingue straniere e riadattarli in inglese con un cast all star. Esperimento del genere si sta portando avanti con il remake americano di Parasite, pellicola che è riuscita a conquistare il mondo intero e di cui non tutti sentivano il bisogno di una nuova versione. Per quanto riguarda il tentativo di Spielberg di rilanciare Oldboy negli USA, sembra strano vedere un regista come lui provare ad impegnarsi nella realizzazione di un progetto così violento.

Nonostante negli anni Spielberg abbia sorpassato e scavalcato l'ostacolo che lo vedeva come un regista relegato al fantasy e alla fantascienza, è inusuale tuttora pensare a lui impegnato in prodotti crudi e violenti. Nonostante fosse stato scelto il protagonista (Will Smith) e lo sceneggiatore (Mark Protosevich) il progetto non è mai effettivamente entrato in porto a causa di problemi riguardanti i diritti del film originale. La possibilità che il remake venisse realizzato è stata in ballo per circa due anni, fino alla fine al 2009, finchè, inevitabilmente è caduto nel dimenticatoio.

Per celebrare al meglio il capolavoro coreano, vi consigliamo la nostra recensione di Oldboy di Park Chan-wook. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!