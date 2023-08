Oldboy, Park Chan-Wook spiega la metafora dietro quella storica scena di combattimento

Oldboy di Park Chan-wook sta per tornare al cinema nelle sale nord-americane in occasione del suo 20esimo anniversario, e in una nuova intervista con Inverse il regista sudcoreano ha svelato nuovi dettagli su una delle scene più famose del film.

Stiamo parlando ovviamente dell'iconica e violentissima 'sequenza del corridoio', che vede il protagonista affrontare numerosi avversari e ucciderli uno dopo l'altro senza pietà nel corso di un lungo combattimento dalla spettacolare coreografia. Secondo Park Chan-wook, tuttavia, la sequenza non ha soltanto una valenza estatica ma anche metaforica, e nasconde un significato ben preciso.

"Il punto che volevo esprimere era che quei nemici non sono persone importanti. Questa non è una scena in cui il protagonista sta duellando con il cattivo principale. Questi sono uomini assunti da un uomo che è stato assunto dal cattivo principale. Queste persone sono non riappariranno mai più e sono tutti personaggi senza nome. Puoi quasi dire che sono esseri astratti. Quindi essere circondato da queste persone e combattere con loro per quella che sembra un'eternità, mi è sembrato che fosse letteralmente una metafora per la vita di un uomo. Nel senso che, se la vita di un uomo è una battaglia, è perché ci sono delle cose nella vita che dobbiamo combattere, come una malattia o una qualsiasi minaccia, o anche un conflitto interiore. È questo il senso della scena per me: una materializzazione di quelle cose della vita che dobbiamo combattere. E se guardiamo la vita da lontano, come nella scena del corridoio, vedremo la tragedia ma anche la commedia: ecco perché nella scena, che riguarda questa battaglia molto intensa, ci sono anche diversi momenti ironici".

Per altri contenuti, ecco che cosa Park Chan-wook cambierebbe di Oldboy se lo girasse oggi.