Oldboy: il film di Park Chan-wook è pronto a tornare in sala per il ventesimo anniversario

Oldboy di Park Chan-wook è uno dei film con le migliori scene d'azione di sempre, ed è pronto a tornare al cinema negli USA per far gustare nuovamente ai fan questi momenti sul grande schermo.

Secondo le ultime notizie, infatti, Neon avrebbe acquisito i diritti di distribuzione del film, e vorrebbe riportarlo nelle sale degli Stati Uniti in occasione del ventesimo anniversario, che ricorrerà proprio l'anno prossimo. Il film è uscito nel lontano 2003, facendosi notare a Cannes l'anno seguente, dove ha vinto il Grand Prix. Neon non ha ancora rivelato i piani di rilascio di Oldboy, ma sappiamo che è stato restaurato e rimasterizzato in 4K HDR sotto la supervisione dello stesso Chan-wook.

La pellicola parla di un uomo rapito e imprigionato che viene rilasciato dopo ben 15 anni. Una volta libero, il protagonista scopre che deve trovare il suo rapitore entro cinque giorni. A rendere famoso Oldboy non è soltanto la trama, ma anche una celebre scena di combattimento che si svolge attraverso uno stretto corridoio, e nella quale vediamo il protagonista che lotta in una stanza piena di persone con un martello e con un coltello nella schiena.

Il ritorno del film del 2003 in sala arriverà nell'anno in cui uscirà anche la nuova pellicola di Park Chan-wook, Decision to Leave, già presentato a Cannes. Ci si chiede, adesso, se anche la distribuzione italiana farà una mossa simile e riporterà il cult al cinema. Nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di Oldboy.