Oldboy, il capolavoro di Park Chan-wook's torna al cinema per il 20° anniversario

Oldboy compie 20 anni e per festeggiare il capolavoro di Park Chan-wook torna nelle sale statunitensi. La notizia di un ritorno al cinema per Oldboy si vociferava già da un po', ma adesso abbiamo la certezza che Neon rilascerà il film restaurato e in 4K HDR nei cinema USA il prossimo 16 agosto.

Il thriller psicologico, tra i più influenti film degli anni 2000, ha debuttato per la prima volta in Corea del Sud nel marzo 2005. Inizialmente, il film fu proiettato in sole 5 sale: entro la fine del 2005 le sale divennero 28 per totale di 707.481 dollari. Oldboy ci ha messo un po' per uscire dai confini sudcoreani prima di diventare un cult.

Oldboy ha portato sul grande schermo la storia di vendetta del manga giapponese di Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi: protagonista è Oh Dae-su (Choi Min-sik), un uomo comune con una figlia di quattro anni. Un giorno, senza un apparente motivo, viene rapito e tenuto prigioniero per 15 lunghissimi anni fino a quando, altrettanto casualmente, viene liberato. I motivi gli sono ignoti come rimane sconosciuta la faccia del suo rapitore ma Oh Dae-su ha un solo obiettivo adesso: trovare vendetta. Potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Oldboy per scoprire cosa ne pensiamo!

Ricco di plot-twist e scene d'azioni iconiche nel mondo del cinema, Oldboy fa parte della trilogia (non ufficiale) della vendetta di Park Chan-wook: il film con protagonista Choi Min-sik è preceduto da Sympathy for Mr. Vengeance, mentre a chiudere la trilogia è Lady Vengeance. L'ultima fatica di Park Chan-wook è il thriller Decision to leave.