Old, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan sarà un PG-13: una costante per il regista

Nelle scorse ore è stato confermato ufficialmente che Old, il nuovo thriller sovrannaturale del regista di culto M. Night Shyamalan, arriverà nei cinema con una classificazione 'PG-13.

Si tratta di una vera e propria costante per il regista, che nel corso della sua carriera ha distribuito solo film PG-13: l'unica eccezione è rappresentata da E venne il giorno, ad oggi il solo titolo dell'autore ad essere uscito col bollino rated-R. Old è stato classificato PG-13 per la presenza di 'forte violenza, immagini inquietanti, contenuti allusivi, nudità parziale e lieve presenza di linguaggio scurrile'

La Universal distribuirà Old a partire dal 23 luglio 2021. Il film racconta la storia di una famiglia in vacanza su un'isola tropicale che scopre che nella spiaggia appartata dove si sono recati per qualche ora il tempo scorre più veloce, cosa che in qualche modo li sta facendo invecchiare molto rapidamente riducendo le loro intere vite in un solo giorno. Il film è interpretato da un cast internazionale tra cui Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e Thomasin McKenzie.

Old è una produzione Blinding Edge Pictures, diretta e prodotta da M. Night Shyamalan, da una sua sceneggiatura basata sulla graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters. Per altri approfondimenti guardate il poster italiano di Old e soprattutto l'inquietante trailer ufficiale di Old.

Quali sono le vostre aspettative per il nuovo lavoro di M. Night Shyamalan? Ditecelo nella sezione riservata ai commenti che trovate qui sotto.