Old, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan si mostra nel trailer del Super Bowl

Come promesso nel corso della settimana, Universal Pictures ha approfittato del Super Bowl per diffondere in rete un primo sguardo ufficiale a Old, nuovo thriller diretto da M. Night Shyamalan.

Prodotto, scritto e diretto dal regista di Glas a partire dalla ghraphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Lévy and Frederik Peeters, il film "segue le vicende di una famiglia in vacanza nei tropici che scopre che la spieggia dove si sta rilassando per qualche ore li sta facendo invecchiare rapidamente... riducendo le loro intere vite in un solo giorno."

Nel cast troviamo Gael García Bernal (Mozart in the Jungle), Vicky Krieps (Il filo nascosto), Rufus Sewell (The Man in the High Castle), Ken Leung (Star Wars: Il Risveglio della Forza, Nikki Amuka-Bird (Jupiter), Abbey Lee (Lovecraft Country), Aaron Pierre (Krypton), Alex Wolff (Hereditary), Embeth Davidtz (Millennium - Uomini che odiano le donne), Eliza Scanlen (Piccole Donne), Emun Elliott (Star Wars: Il Risveglio della Forza), Kathleen Chalfant (The Affair) e Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit).

L'uscita di Old è fissata al prossimo 23 luglio. Siete soddisfatti di questo primo sguardo al film? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che, sempre da Universal, durante la sfida tra i Kansas City Chiefs e i Tampa Bay Bucaneers è arrivato anche un nuovo spot ufficiale di Fast & Furious 9.