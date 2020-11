Old: nuova foto dal set, contiene un indizio importante sul film di M. Night Shyamalan?

M. Night Shyamalan ha recentemente postato un'immagine dal set del suo prossimo film intitolato Old, ispirato a una graphic novel servita come punto di partenza della storia e descritta come una storia dell'orrore esistenziale sull'inevitabilità della morte ispirata vagamente a The Twilight Zone. Le riprese si sono concluse nella giornata di ieri.

A quanto pare, lo scatto postato dal regista sul suo profilo Twitter un paio di giorni fa potrebbe contenere un indizio importante sulla trama del suo film, Old. Nell'immagine possiamo ammirare infatti parte del set costruito per il film e la sua ambientazione principale, in acqua. Possiamo notare come lo stesso Shyamalan indossi una muta da subacqueo, ma l'occhio di un osservatore più attento ricade ovviamente sulla minacciosa ombra che si staglia dietro la figura del regista e sotto la superficie dell'acqua. Non ci resta che aspettare di vedere un primo trailer per capire meglio e avere qualche dettaglio in più sulla trama.

Intanto, sempre Shyamalan ha informato con una foto più recente che le riprese di Old si sono concluse e che adesso tornerà a Philadelphia dove supervisionerà tutto il processo di post-produzione della pellicola, dal montaggio agli effetti visivi.

Le fonti di Collider rivelavano che gli eventi di Old vengono messi in moto quando un gruppo di persone trova un cadavere su una spiaggia e lentamente si rende conto che sta succedendo qualcosa di innaturale in quell'angolo di mondo. Non a caso, la graphic novel Sandcastle segue un gruppo di 13 persone che non riescono a lasciare una spiaggia misteriosa che nasconde un oscuro segreto che coinvolge il tempo.

La data d'uscita di Old è fissata per il 23 luglio 2021. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Servant e allo speciale sullo Shyamalan Cinematic Universe.