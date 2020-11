Old Man: la star di Avatar Stephen Lang protagonista di un nuovo thriller

Secondo quanto riportato da Deadline, Stephen Lang si è unito al cast, in qualità di protagonista, del film Old Man, un thriller le cui riprese sono fissate per l'inizio del prossimo anno e che vedrà alla regia Lucky McKee (già dietro la macchina da presa nell'horror The Woman e nell'action Blood Money - A qualsiasi costo).

Lang sarà accompagnato nel cast anche da Marc Senter (The Lost, Starry Eyes), mentre gli altri nomi sono ancora in via di definizione dalla produzione. La sceneggiatura è stata scritta da Joel Veach, mentre Aaron B. Koontz (Scare Package, The Pale Door) è indicato come produttore. Di seguito la sinossi ufficiale di Old Man:

"Ambientato all'interno oscuro di un bosco, la storia segue un escursionista smarrito (Senter) che si imbatte nel capanno di un ‘Vecchio’ (Lang) eccentrico e solitario. Quella che inizia come una conversazione cordiale diventa presto pericolosa, non appena diventa chiaro che uno – o entrambi – potrebbero nascondere un segreto terrificante".

All'annuncio del casting il regista ha dichiarato: "Lo script di Joel è molto denso di significato e horror al punto giusto e Lang e Senter onoreranno questo spirito. E' stato bellissimo vedere questo team formidabile che lentamente si formava intorno a noi".

Lang, oltre a tornare nella saga di Avatar, ha di recente terminato le riprese di Don't Breath 2; il primo Don't Breathe, Man in the Dark nell'originale, uscì un po' in sordina salvo poi diventare lentamente una hit al box-office e conquistare anche l'apprezzamento della critica; scritta dallo stesso Fede Alvarez insieme a Rodo Sayagues, la pellicola fu prodotta da Sam Raimi e Rob Tapert.

Alla regia di questo secondo capitolo c'è Rodo Sayagues, proprio il co-sceneggiatore del primo capitolo, al suo esordio dietro la macchina da presa.