Old, M. Night Shyamalan fa salire l'hype: 'Non avete mai visto una cosa del genere'

Durante la sua carriera il regista M. Night Shyamalan ha scioccato i fan con narrazioni e colpi di scena ambiziosi e unici, e secondo quanto dichiarato durante il Tribeca Film Festival il suo nuovo thriller Old non sarà da meno.

"Nessuno ha mai visto niente di simile, nel suo tono e nel modo in cui si racconta, voglio dire, Old è un film che non assomiglia a nient'altro", ha commentato il regista, facendo salire l'hype dei suoi fan. Inoltre, nonostante il film uscirà tra poco più di un mese, l'autore ha confessato di essere ancora a lavoro sul finale: “Sto ancora cercando di decidere come concludere il film, sto cercando di trovare una nota minore. Vorrei finire con una nota minore perché, ad esempio, Unbreakable finisce in maniera simile, giusto? Una grande rivelazione: il tipo che pensavi fosse il migliore degli amici, in realtà è il cattivo... la nota minore ti rimane dentro per sempre."

Come si è visto nel trailer ufficiale di Old, il film racconta la storia di un gruppo di persone che si reca in vacanza su un'isola e scopre che in quel posto il tempo scorre velocemente, al punto che, incominciando ad invecchiare rapidamente, la loro vita durerà soltanto un giorno. Shyamalan, che ha basato la sua sceneggiatura sulla graphic novel Sandcastle, ha commentato: "Mio padre è molto vecchio in questo momento, e soffre di demenza. Una cosa che va e viene. E ho tentato di fare un film su quella sensazione".

Nel cast, lo ricordiamo, Gael García Bernal, Vicky Krieps, Alex Wolff e Thomasin McKenzie. La data di uscita è fissata - negli USA - per il 23 luglio prossimo.