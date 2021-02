Old, M. Night Shyamalan pubblica una breve clip del film: il trailer al Super Bowl?

Stando a quanto riporta Deadline, durante il Super Bowl di domenica potremmo vedere il primo trailer ufficiale di Old, il nuovo film di M. Night Shyamalan in uscita il prossimo 23 luglio. Nella giornata di martedì il regista ha pubblicato sul suo account Twitter una brevissima clip del film, che avrà per protagonista Gael García Bernal.

Il video, della durata di pochi secondi, è visibile anche nel tweet in calce alla notizia, ed è corredato da un commento, "5...", che potrebbe alludere a un conto alla rovescia per la serata del Super Bowl.

Basato sul graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters, Old è incentrato su un gruppo di persone che restano intrappolate a causa di un oscuro segreto in una spiaggia misteriosa e isolata, dopo aver scoperto un cadavere. A quanto pare, il libro è stato per Shyamalan un regalo per la festa del papà, e il regista, dopo averlo letto ed esserne rimasto conquistato, ha fatto di tutto per ottenerne i diritti.

Oltre a Gael García Bernal fanno parte del cast di Old, tra gli altri, anche Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierce, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird e Ken Leung.

