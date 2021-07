Old, M. Night Shyamalan giudica i suoi film: Il Sesto Senso non è tra i preferiti

Nel corso degli anni M. Night Shyamalan ci ha regalato un bel po' di storie memorabili, da un cult come Il Sesto Senso a Signs, passando per Unbreakable, Split, The Visit e questo Old appena sbarcato in sala: ma quali film di Shyamalan sono i preferiti dello stesso Shyamalan? A rispondere è stato proprio il regista.

Dopo aver negato l'esistenza di una sorta di Shyamalan Cinematic Universe, il regista ha dunque espresso il suo parere sui film che lui stesso ha girato durante la sua carriera: in maniera piuttosto sorprendente, Il Sesto Senso non rientra tra i suoi preferiti.

"Quelli con cui sento di avere maggior affinità sono quelli che hanno mantenuto quella natura un po' strana. Unbreakable, Lady in the Water, The Visit e anche questo film [Old]. Sono quelli i cui argini non sono ben definiti. Credo di esser stato capace, specialmente grazie alla fotografia e al casting e al bilanciamento fra la tragedia e la stranezza... Quelli con un'ampiezza tale da risultare diversi" sono state le parole del regista al riguardo.

E voi, cosa ne pensate? Quali sono, per voi, i film di M. Night Shyamalan riusciti meglio? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Old.