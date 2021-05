Old, ecco l'inquietante trailer ufficiale del nuovo thriller di M. Night Shyamalan

Universal Pictures ha diffuso in rete il primo full trailer ufficiale di Old, nuova promettente pellicola da M. Night Shyamalan in arrivo nelle sale italiane il prossimo 21 luglio.

Descritto come un thriller "intrigante e misterioso", stando alla sinossi ufficiale il film racconta la storia di una famiglia che, durante una vacanza tropicale, scopre che la spiaggia apparata in cui si sono recati per rilassarsi qualche ora li sta facendo invecchiare rapidamente, riducendo le loro intere vite ad un solo giorno.

Diretto, scritto e prodotto dal regista di Glass, Old è una produzione Edge Pictures. La storia è basata sulla graphic novel Sancastle di Pierre Oscar Léevy e Frederik Peeters.

Il cast include Gael García Bernal, Vicky Krieps (Il filo nascosto), Rufus Sewell, Ken Leung (Star Wars: Il Risveglio della Forza), Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e la Thomasin McKenzie apparsa di recente nel trailer ufficiale di Last Night in Soho.

Che ve ne pare di questo trailer? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. A proposito di Shyamalan, vi ricordiamo che lo scorso marzo è approdata su Apple TV+ la seconda stagione dell'apprezzata serie The Servant.