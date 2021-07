Old, il nuovo film di M. Night Shyamalan vince il weekend al boxoffice americano

Nel suo weekend d'apertura, Old di M. Night Shyamalan è riuscito a conquistare il primo posto della classifica americana dei migliori incassi al boxoffice nazionale, dove il nuovo film dell'autore di Glass e The Village è riuscito a superare lo Snake Eyes: G.I. Joe - Le Origini di Robert Schwentke.

Il nuovo thriller del regista ha infatti incassato venerdì 6,9 milioni di dollari, il che secondo gli analisti dovrebbe portare il film a incassare circa 16 milioni di dollari entro la conclusione del fine settimana attualmente in corso. Snake Eyes, a seguire, apre invece la sua corsa al secondo posto con 14,2 milioni di dollari, cifre comunque non così stupefacenti per nessuno dei due film sul podio.



Al terzo posto troviamo invece Space Jam: New Legends con LeBron James, che sta affrontando nella sua seconda settimana di proiezione un brutto drop d'incassi del 65-70% rispetto alla prima settimana d'uscita. Il motivo, come per il drop di Black Widow di Cate Shortland, potrebbe in questo caso essere legato alla distribuzione ibrida del film, dato che il sequel del cult anni '90 è disponibile anche in streaming per gli abbonati su HBO Max, almeno in territorio americano.



Quarto posto lo occupa proprio Black Widow, infine, che dopo il calo del 68% rispetto alla sua prima settimana, alla terza di programmazione si avvicina sempre più a Space Jam 2 con un incasso aggiuntivo di 11 milioni, ora a quota 150 milioni a livello nazionale, 260 milioni nel mondo.