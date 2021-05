Old, l'esaustivo poster italiano del nuovo thriller di M. Night Shyamalan

A poche ore dall'arrivo dell'inquietante trailer di Old di M. Night Shyamalan, ecco sbarcare online anche il poster ufficiale italiano del nuovo e intrigante thriller scritto e diretto dal regista di The Village e Glass, ultima fatica dell'autore che vanta tra i protagonisti anche Gael Garcia Bernal e Viky Krieps.

Come potete vedere voi stessi nel poster in basso, l'immagine è davvero esaustiva e sintetizza alla perfezione quello che andremo a vedere in Old, ambientato su di una spiaggia molto particolare dove le persone invecchiano misteriosamente e precocemente, senza possibilità di tornare indietro, sostanzialmente avviandosi verso morte certa all'improvviso e senza alcuna spiegazione logica, anche se forse ci sarà (ma forse anche no).



Nel cast del film troveremo anche Rufus Sewell, Ken Leung (Star Wars: Il Risveglio della Forza), Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e la Thomasin McKenzie apparsa di recente nel trailer ufficiale di Last Night in Soho. Si tratta di un cast corale ricchissimo che siamo certi sarà utilizzato al meglio delle sue possibilità da un autore navigato come Shyamalan.



Old uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 21 luglio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento in calce alla notizia.