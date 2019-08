Old Cap si diverte come un bambino nel nuovo vidoe backstage di Avengers: Endgame

In attesa di poter stringere tra le mani una copia della versione home video di Avengers: Endgame dei fratelli Russo, i registi sono tornati a condividere del materiale inedito del capitolo conclusivo dell'Infinity Saga, ovviamente relativo al backstage e alla produzione, questa volta incentrato su Captain America.

Niente di eccezionale, a dire il vero, ma si tratta di un video molto divertente che i Russo hanno girato nel corso delle riprese di una delle scena finali con protagonista Captain America, appena dopo la sua partenza per reinserire le Gemme dell'Infinito nelle rispettive linee temporali, scegliendo infine di restare negli anni '50 per "vivere quella vita mancata" con Peggy Carter. Sam e Bucky ritrovano così Cap invecchiato e pronto a lasciare lo scudo a Sam.



Come sappiamo, l'invecchiamento di Cap è stato realizzato con un misto di CGI e trucco, e nel filmato si nota proprio il secondo elemento e l'assenza del rimaneggiamento in computer grafica. Ad ogni modo, il filmato è divertente perché Old Cap si mette a giocare a football e a fare il pazzo prima di concludere le riprese della scena. D'altronde Evans è un attore capace di grande ironia e che ama scherzare, e questo video dimostra tutto il suo spirito goliardico.



Avengers: Endgame uscirà in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 12 settembre.