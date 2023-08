Old Boy, Park Chan-Wook è insoddisfatto del suo capolavoro? Ecco cosa cambierebbe

Oldboy è sicuramente riconosciuto ad oggi, a livello unanime nella comunità dei cinefili, come un vero e proprio cult del cinema orientale. Questo si deve non solo alla qualità degli elementi della messa in scena, ma anche ad una narrazione intricata e criptica, che pian piano si dipana di fronte allo spettatore portandolo ad un finale agrodolce.

Nonostante l'indiscutibile qualità di Oldboy però, ad oggi sembrerebbe che il suo regista Park Chan-Wok avrebbe voluto che certe cose fossero state realizzate diversamente.

Infatti, in occasione del recente restauro della pellicola per il ventesimo anniversario, il cineasta ha avuto modo di soffermarsi su una sequenza in particolare del film, che ai tempi delle riprese avrebbe voluto realizzare, tuttavia non fu possibile a causa del budget ridotto.

"All'inizio, quando stavamo progettando l'attico di Woo-jin, avevo in mente di creare una piscina molto lunga" ha detto Wok ad IndieWire.

"Quando si riflette sul vetro mentre nuota, assume quasi la forma di un pesce bianco che nuota immerso cielo scuro della notte. Volevo creare un'immagine molto surrealista con tutto questo ma non ho potuto a causa del budget, se avessi saputo dell'incredibile successo che avrebbe avuto il film però lo avrei fatto".

Tra l'altro sembra che il regista sia riuscito poche volte a godersi la pellicola, in particolare confessa di essersi lasciato andare alla visione durante la proiezione per il decimo anniversario, insieme a tutto il cast.

E voi