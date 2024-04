OJ Simpson doveva essere Terminator invece di Schwarzenegger? Facciamo chiarezza

Che O.J. Simpson si fosse dato al cinema dopo la conclusione della sua carriera come stella del football americano non è un mistero: la star dei Buffalo Bills prese parte a film come L'Inferno di Cristallo e Capricorn One, ma se vi dicessimo che da più parti si parla da tempo di lui come del protagonista mancato di Terminator?

Nelle ore successive all'annuncio della morte di O.J. Simpson i social e la stampa hanno infatti cominciato a rivangare una vecchia voce secondo cui il nostro sarebbe stato scelto da James Cameron per interpretare il temutissimo cyborg prima che il regista decidesse di puntare su Arnold Schwarzenegger.

La cosa, in realtà, è stata più volte smentita da Cameron stesso e dalla produttrice di Terminator, Gale Anne Hurd: "Mi sembra di capire che Arnold [Schwarzenegger] sostenga che O.J. Simpson sarebbe stato scelto come Terminator prima di lui. NON È VERO. Io dovrei saperlo. Io e Jim non abbiamo mai tenuto in considerazione O.J. Simpson, neanche per un nanosecondo" sono state le sue parole.

Vedremo se Schwarzenegger, che ha sempre sostenuto la veridicità della cosa, avrà qualcosa da ridire al riguardo: quel che è certo, comunque, è che noi siamo più che felici che il ruolo sia finito al nostro insostituibile Arnold.

