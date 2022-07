Oggi è il giorno X: A sexy horror story arriva al cinema, scoprite l'horror dell'anno!

Da oggi giovedì 14 luglio Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, porta nelle sale cinematografiche l'acclamato X A sexy horror story di Ti West, nuovo horror originale con Mia Goth e Jenna Ortega.

Il film è ambientato nel 1979 e racconta la storia di una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo che decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma l’anziana coppia che li ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani attori: durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore.

Girato in Nuova Zelanda e prodotto dalla A24, sempre più al centro del panorama horror indipendente dopo Hereditary, Midsommar, The Witch e The Lighthouse, X – A Sexy Horror Story è già stato salutato come l'horror dell'anno: con la 'benedizione' di Stephen King che lo ha promosso e sponsorizzato sui social e un punteggio di 95% Fresh su RottenTomatoes, il film di Ti West (scoprite i 5 migliori film per conoscere il cinema di Ti West) sembra iniziare 'di fronte' al cinema con una finta immagine in 4:3 e una carrellata che 'entra dentro' lo schermo per trovarci di tutto, da Hooper a Craven, da Carpenter a Tarantino, passando per Hitchcock, lo slasher grindhouse e i contorni a luci rosse (e il titolo dice tutto: 'X' è il rating affibbiato ai film dell'orrore più cruenti ma anche a quelli pornografici), spingendosi fino a PT Anderson e a Stanley Kubrick e all'erotico di Andy Warhol e Giochi maliziosi. Un film che sembra chiedersi: quanto è vecchio il genere horror, quante rughe ha sul corpo e come si fa a ringiovanirlo?

Scopritelo al cinema, da oggi con Midnight Factory. Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la saga di X continuerà nel prequel Pearl, che Ti West ha girato back-to-back.