Quali sono oggi le star più richieste di Hollywood? C'è un elenco, vediamolo insieme

Secondo un insider dell'industria interpellato dall'Hollywood Reporter, Anya-Taylor Joy è attualmente l'attrice più richiesta di Hollywood, al punto da essere in procinto di diventare la nuova musa di Christopher Nolan: ma quali sono le altre star più richieste di oggi? Vediamole insieme.

Il primo nome della lista, dopo quello di Anya-Taylor Joy, è quello di un attore, Jonathan Majors Pugh: sin dalla sua straordinaria interpretazione nell'acclamato film indipendente del 2019 The Last Black Man a San Francisco, Majors ha dimostrato di essere tra gli uomini di punta di Hollywood della prossima generazione. "Ha quasi una sorta di aurea mistica intorno a sé", dice l'insider, notando che la star non ha un account Instagram o Twitter come fanno tante giovani star di oggi. "Ha una grande versatilità e sa essere diverso in ogni ruolo". Dopo Lovecraft Country, Da 5 Bloods e Loki, prossimamente lo rivedremo in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, nel western prodotto da Jay-Z The Harder They Fall, nel dramma di guerra di J.D. Dillard Devotion e in Creed III. Secondo l'insider avrà "una carriera enorme davanti a lui".

L'altra attrice della lista è un'altra star del Marvel Universe, Florence Pugh: di lei l'insider dice che "riceve ogni tipo di offerta", e cita Occhio di Falco di Disney+, Don't Worry Darling di Olivia Wilde e A Good Person del fidanzato Zach Braff tra i progetti in uscita. La sua capacità di muoversi senza problemi tra film indipendenti adorati dalla critica e film d'azione ad alto budget, insieme a un senso dell'umorismo molto autoironico (mostrato regolarmente su Instagram ai suoi quasi 5 milioni di follower), le è valso un paragone con Jennifer Lawrence. Dice l'insider: "È accessibile per tutti e non cerca mai di essere ciò che non è".

Chiudono la lista due attori, Anthony Ramos e Rege-Jean Page. Il primo, star di Hamilton e In the Heights, che aveva quasi smesso di recitare perché "nessuno fino a poco tempo fa avrebbe dato una chance da protagonista ad un latino di trent'anni", viene descritto dall'insider come "un attore dal carisma innegabile, illumina ogni stanza in cui entra.” Prossimamente sarà il protagonista del nuovo film della saga di Transformers. Il secondo, esploso col successo di Bridgerton su Netflix, secondo l'insider è stato raro come "un fulmine in una bottiglia", insistendo sul fatto che il giovane attore ha quel fattore in più che Hollywood cerca sempre. La star di 31 anni sarà visto prossimamente nel film d'azione dei fratelli Russo The Grey Man, nell'attesissimo adattamento di Dungeons & Dragons e nel thriller di spionaggio The Saint.

