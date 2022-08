Da oggi il live-action di Uncharted è finalmente su Netflix

Ad inizio anno Nathan Drake è arrivato al cinema. Con il volto di Tom Holland, il presunto discendente dell'esploratore Francis Drake, ha sorpreso tutti con un successo oltre le aspettative.

Sulla piattaforma Netflix è da oggi disponibile il live-action di Uncharted, che da videogioco di culto uscito nel 2007, sta per diventare un franchise di tutto rispetto su cui la Sony punterà molto.

Proprio come nella saga per console della Naughty Dog, anche le vicende del film seguono le avventure dei fratelli Drake e Nathan incentrando la narrazione qualche tempo prima ciò che avviene nei videogiochi. Con Ruben Fleischer alla regia, abbiamo un cast di tutto rispetto ad affiancare Holland nelle varie scene: Mark Wahlberg e Antonio Banderas i nomi più noti.

Con un incasso di quasi 148,5 milioni di dollari nel solo Nord America, la pellicola arriva finalmente sulla piattaforma streaming più famosa al mondo e i fan sperano di ritrovarsi presto tra le mani il secondo capitolo della saga.

Dopo anni di tentativi falliti per portarlo sul grande schermo ed un covid che ha rallentato se non bloccato intere produzioni, sembra che Uncharted abbia trovato il suo spazio nell'industria cinematografica e sia pronto a divertire, ancora per molto, i propri fan in giro per il mondo.