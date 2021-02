Oggi è il #GlobalMovieDay: ecco come Twitter sta festeggiando la ricorrenza

Questo 13 febbraio potrebbe sembrare un sabato come un altro, ma in realtà per gli appassionati di cinema è l'occasione perfetta per celebrare il grande schermo (almeno virtualmente, visto che da noi le sale cinematografiche sono ancora chiuse). Ecco allora che arrivano in nostro aiuto Twitter e l'hashtag #GlobalMovieDay.

Il 2020 è stato un anno disastroso per il cinema, per i motivi che tutti conosciamo, e il 2021 non è purtroppo iniziato nel migliore dei modi, dovendo ancora attendere per la riapertura delle sale.

Tuttavia, di bei film non ne sono mancati e continuano a non mancarne, e anche se le attuali condizioni non ci permettono di goderne sul grande schermo, sono tanti i titoli che possiamo riassaporare tra le mura di casa.

E quale occasione migliore del #GlobalMovieDay per farlo?

Se vi fate un giro su Twitter troverete infatti una varietà di post dedicati alla magia del cinema, e ad alcuni dei più emozionanti momenti cinematografici, come quelli in cui sono gli stessi personaggi dei film a recarsi in sala e vivere un'esperienza "meta".

"L'unica cosa che amiamo più dei film è guardare film con personaggi dei film che guardano film. #GlobalMovieDay @TheAcademy" scrive ad esempio l'account di IMDb, fornendoci un supercut a tema.

E i diversi profili ufficiali degli studi cinematografici e delle pellicole non sono certo da meno, con gli Amazon Studios che reclutano addirittura Keanu Reeves per professare il loro amore per il cinema, o quello di The Hunger Games, che ci offe delle inedite foto dal backstage dei film della saga.

E voi invece, come festeggerete il Global Movie Day? Fateci sapere nei commenti.