Oggi sarebbe dovuto essere il giorno di Justice League 2!

Mentre aspettiamo di sapere se verrà mai pubblicata la ormai famosa Snyder Cut di Justice League, oggi è - anzi, sarebbe stato - un giorno molto importante per la saga del DCEU. Il 14 giugno 2019 era infatti la data di uscita prevista per Justice League 2.

Nell'ottobre del 2015, infatti, Warner Bros. aveva annunciato l'arrivo di due film sulla Justice League diretti da Zack Snyder: uno previsto per il novembre 2017 (come in effetti è stato) e uno in arrivo due anni dopo a giugno.

Purtroppo per la Warner i pessimi risultati in termini di incassi di Batman v Superman prima e Justice League poi hanno completamente ribaltato le prospettive sul futuro del franchise, che dopo i grandi successi di Suicide Squad, Wonder Woman e Aquaman ha subito una svolta inizialmente inaspettata.

Lo studio infatti ha deciso di rinunciare, almeno per il momento, ad un franchise organico e ricco di crossover come il Marvel Cinematic Universe per puntare sui singoli film stand-alone: Il futuro della DC prevede sequel come Aquaman 2, Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad e progetti (apparentemente) scollegati come Joker e The Batman, il film di Matt Reeves che vedrà il debutto di Robert Pattinson come nuovo Cavaliere Oscuro.

