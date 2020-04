Oggi doveva essere il giorno di Cyrbog: cosa è andato storto nello sviluppo del film DC

Intravisto per la prima volta in Batman v Superman e apparso definitivamente in Justice League, il Cyborg di Ray Fisher sarebbe dovuto essere uno dei grandi protagonisti del DC Extended Universe anche dopo il crossover uscito nel 2017.

Come molti di voi ricorderanno, tra i titoli annunciati da Warner Bros. nel 2014 ha trovato spazio anche uno stand-alone di Cyborg che sarebbe dovuto uscire nelle sale oggi, 3 aprile 2020, ma di cui non è mai stato avviato lo sviluppo.

A quanto pare, a causa del cambio di direzione del franchise - ora diviso tra sequel canonici come Aquaman 2 e Wonder Woman 1984 e film a sé stanti come Joker e The Batman - Cyborg ha infatti subito lo stesso destino del Batman di Ben Affleck e del Superman di Henry Cavill, i quali a meno di clamorose sorprese hanno concluso definitivamente la loro esperienza nel DCEU.

Ma cosa ha spinto lo studio a non credere nel progetto a tal punto da non assumere neanche uno sceneggiatore che realizzasse una prima versione dello script? Secondo molti, compreso lo stesso Fisher, il problema maggiore è stato rappresentato dal budget: il costume di Cyborg visto in Justice League è stato infatti realizzato interamente in CGI, e riproporlo per un minutaggio di gran lunga superiore sarebbe potuto costare a Warner una cifra spropositata rispetto alle ambizioni del progetto.



Con il film di Flash in sviluppo è forse ancora presto per dare definitivamente addio al personaggio, ma c'è da dire che Cyborg è a tutti gli effetti sparito dai radar del DCEU, almeno per quanto riguarda gli annunci ufficiali più recenti.

Con il film di Flash in sviluppo è forse ancora presto per dare definitivamente addio al personaggio, ma c'è da dire che Cyborg è a tutti gli effetti sparito dai radar del DCEU, almeno per quanto riguarda gli annunci ufficiali più recenti.