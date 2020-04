Oggi è il compleanno di Captain America: The Winter Soldier: 5 curiosità sul film Marvel

Il 5 aprile 2014 i Marvel Studios pubblicavano negli Stati Uniti Captain America: The Winter Soldier, secondo episodio della saga stand-alone con Chris Evans e terzo capitolo della Fase 2 dopo Iron Man 3 e Thor: The Dark World.

Il film, oltre ad introdurre il Sam Wilson/Falcon di Anthony Mackie, "riportare in vita" il Bucky di Sebastian Stan (due personaggi che saranno fondamentali nel corso della Fase 4) e dare maggior rilievo alla Vedova Nera di Scarlett Johansson, soprattutto spalancò le porte a due registi allora semi-sconosciuti chiamati Anthony e Joe Russo, italiani di origini e ad oggi non solo famosi in tutto il mondo, ma unici autori insieme a James Cameron ad aver sfornato ben due kolossal da 2 miliardi di incasso con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Qui sotto vi proponiamo cinque curiosità sul film Marvel Cinematic Universe, ancora oggi considerato uno dei migliori:

Chris Evans e Scarlett Johansson hanno scritto i dialoghi dei loro personaggi per diverse scene, e sviluppato un profondo legame d'amicizia che nel tempo si è consolidato e che dura tutt'oggi.

per diverse scene, e sviluppato un profondo legame d'amicizia che nel tempo si è consolidato e che dura tutt'oggi. Robert Redford decise di fare il film perché i suoi nipoti sono dei grandi fan dei film Marvel, quindi voleva che lo vedessero in uno di questi.

decise di fare il film perché i suoi nipoti sono dei grandi fan dei film Marvel, quindi in uno di questi. Alla domanda sul perché Tony Stark, Bruce Banner o uno qualsiasi degli altri Avengers non siano stati contattati da Captain America o Vedova Nera nel film per avere aiuto, gli sceneggiatori fecero notare che gli eventi si svolgono in poco meno di tre giorni , quindi i personaggi non hanno avuto il tempo.

, quindi i personaggi non hanno avuto il tempo. Nel film sarebbe dovuto comparire anche Occhio di Falco, altro personaggio molto adattato alle ambientazioni da thriller spionistico. Tuttavia, gli sceneggiatori si resero conto che nel film c'erano già troppi personaggi, e Clint Burton avrebbe rischiato di essere lì senza nessun motivo. Scelsero di scrivere una piccola scena per menzionare dove si trovava nel corso degli eventi narrati, scena che fu girata ma alla fine non inclusa nel montaggio.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al destino di Falcon & The Winter Soldier dopo il nuovo calendario delle uscite Marvel.