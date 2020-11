Anche oggi Chris Evans è il migliore amico dei cani, per la gioia del web

È lunedì, e per molti significa l'inizio di una nuova settimana uguale a quella precedente, che a sua volta era uguale a quella prima... Insomma, ci siamo capiti. Cos'è che può rallegrarci la giornata, allora? Ma ovviamente un video in cui Chris Evans coccola e gioca con un adorabile cagnolino (e per una volta non è Dodger!).

Per chi segue l'interprete di Captain America su Instagram o Twitter, non è certo una novità vedere l'attore in compagnia di adorabili amici a quattro zampe.

Ma mentre di solito si tratta del suo fidato Dodger, questa volta è un altro cagnolino a ricevere le sue attenzioni: si tratta di Mylo, il cucciolo adottato di recente dalla campionessa olimpica di corpo libero, con il quale Dodger sembra aver stretto amicizia.

Così i due padroni hanno deciso di riunirsi per farli giocare e passare insieme qualche ora, come possiamo vedere dai video che trovate in calce alla notizia.

E sempre in questi filmati notiamo non solo come Mylo si sia affezionato a Evans (e qui ci starebbe un aaaaawwww! generale), ma anche come l'attore stia indossando un indumento piuttosto familiare... Sì, sembrerebbe proprio il celebre maglione di Cena con Delitto - Knives Out o comunque un modello molto simile (confrontando le foto si può notare come non sia esattamente lo stesso, ma dopotutto Evans ha ammesso di averne tenuti diversi di quelli presenti nel guardaroba di Ransom Drysdale), e tanto basta per mandare in brodo di giuggiole il web (cucciolo + Chris Evans + maglione = combo micidiale).

Insomma, il nostro lunedì un po' è migliorato adesso... Il vostro come va?