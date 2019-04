Oggi Captain Marvel supererà ufficialmente il miliardo di dollari di incasso

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il più recente film dei Marvel Studios Captain Marvel è ormai in procinto di raggiungere il miliardo di dollari di incasso, cosa che secondo gli analisti dovrebbe accadere nella giornata di oggi.

Con $1,658 milioni di dollari incassati lunedì, il film con Brie Larson è arrivato ad un guadagno di $355,6 milioni nel Nord America. La cifra va a sommarsi ai $ 638,6 milioni guadagnati a livello internazionale, che con l'aggiunta dei $3 milioni racimolati nelle scorse ore oltreoceano fanno un totale di $997,2 milioni.

Ciò significa, secondo un report di Forbes, che Captain Marvel entrerà nell'esclusivo club dei film miliardari grazie alle proiezioni di questa sera; o, nel peggiore dei casi, lo farà domani. Ad ogni modo, il penultimo capitolo della Infinity Saga ha impiegato circa un mese di programmazione globale per diventare uno dei pochi film a superare l'importante traguardo del miliardo.

Se, come è più che probabile, Avengers: Endgame farà altrettanto (ma il traguardo di quel film è il doppio miliardo, dato che il primo dovrebbe guadagnarlo nel primo week-end di programmazione) allora la Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe si chiuderà con otto film su ventidue al di sopra del miliardo di dollari: per la cronaca, i capitoli in questione sono The Avengers ($ 623 milioni di dollari e $ 1,519 miliardi nel mondo nel 2012), Iron Man 3 ($ 409 milioni / $ 1,215 miliardi nel 2013), Avengers: Age of Ultron ($ 458 milioni / $ 1,405 miliardi nel 2015), Capitan America : Civil War ($ 408 milioni / $ 1.155 miliardi nel 2016), Black Panther ($ 700 milioni / $ 1.346 miliardi nel 2018), Avengers: Infinity War ($ 678 milioni / $ 2.048 miliardi nel 2018), Captain Marvel e Avengers: Endgame.

Se non lo avete ancora fatto, recuperate il nostro speciale su Captain Marvel, nel quale abbiamo analizzato pregi e difetti del film con Brie Larson.