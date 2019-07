Oggi è il 39° compleanno di Harry Potter: gli auguri dei fan

Il 31 luglio è una data molto importante per i fan della magia: è infatti il compleanno di J.K Rowling, autrice della saga di Harry Potter . In questo stesso giorno la scrittrice ha deciso di far spegnere le candeline anche al suo personaggio più famoso. Oggi sono 54 per lei e 39 per lui.

Started with the "Worst Birthday" chapter only to discover that it was the best thing to have ever happened! Blissful journey with each book competing and complementing its predecessor! Thank you and Happy Birthday JKR and Harry Potter!! #HarryPotter ⚡📚 #39years pic.twitter.com/qPYNZechlP — Yulia Kapoor ASTROLOGER (@KapoorYulia) July 31, 2019

Without Harry Potter, I don't think I'd ever have met most of my closest friends; the love for those stories transformed online communities for me, helped me see their capacity to be places of creation, collaboration and support. — rosianna✨ (@RosiannaRojas) July 31, 2019