Official Secrets: Keira Knightley e Matt Smith protagonisti dello spy-thriller

saranno i protagonisti di, spy-thriller tratto da una storia vera e prodotto dae la sua eOne.

La pellicola sarà incentrata sull’agente dei servizi segreti britannici Katharine Gun (Knightley), che durante l’invasione dell’Iraq del 2003 divulgò un documento top-secret dell’NSA che a sua volta rivelava un coinvolgimento di Stati Uniti e Regno Unito nelle operazioni di spionaggio verso il consiglio delle Nazioni Unite.

A dirigere la pellicola sarà il Premio Oscar Gavin Hood, con l’inizio delle riprese attualmente fissato per il prossimo mese in Inghilterra. La sceneggiatura è stata affidata a Sara e Greg Bernstein, che si sono basati sul romanzo The Spy Who Tried To Stop A War, scritto da Marcia e Thomas Mitchell. A produrre il film sarà Ged Doherty, già al lavoro con Hood in Eye in the Sky, Elizabeth Fowler e Melissa Shiyu Zuo. I produttori esecutivi saranno Claudia Bluemhuber, Anne Sheehan e Hugo Heppell.

La Knightley ha presentato all’ultimo Sundance Film Festival il suo ultimo film, Collette e tornerà nelle sale nel film Disney, The Nutcracker and the Four Realms, anch’esso prodotto da Gordon. Smith, visto recentemente nella seconda stagione di The Crown su Netflix, sarà presto sugli schermi con Mapplethorpe e interpreterà Charles Manson in Charlie Says.