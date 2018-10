Offerte Amazon: l'X-Men Collection e Wonder Woman a prezzo scontato

Nuove promozioni su Amazon anche per il settore dell'intrattenimento casalingo. Quest'oggi ci concentriamo su due film interessanti, tra cui una collezione completa ed una versione Ultimate Edition in Bluray 4K + Bluray 3D + BluRray, entrambi disponibili a prezzi scontati.

Partendo proprio dall'Ultimate Edition, si tratta del film con protagonista Gal Gadot ed ispirando all'universo DC. Stiamo ovviamente parlando di Wonder Woman, la cui Ultimate Edition comprensiva di BluRay in 4K, BluRay in 3D e BluRay "classico" è disponibile al prezzo scontato di 24,99 Euro, una buona offerta per portare a casa un pacchetto che fino a qualche giorno fa costava più di 40 Euro.

La collezione di cui vi parlavamo invece è quella che ha ad oggetto X-Men, e composta da 6 DVD. Si tratta della Complete Collection, che comprende X-Men, X-Men 2, X-Men Conflitto Finale, X-Men L'Inizio, X-Men Giorni di un futuro passato ed X-Men Apocalisse. Il pacchetto è disponibile al prezzo scontato di 19,39 Euro, rispetto ai 22,49 Euro di listino. Risparmio minimo quindi, ma comunque molto interessante per i fan.