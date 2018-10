Offerte Amazon cinema: Indiana Jones, IT e Transformers

Per la giornata di oggi torna il nostro appuntamento con le migliori offerte cinematografiche proposte da Amazon ai propri utenti, che diventano centrali in quanto ci si sta avvicinando al periodo delle festività natalizie e potrebbero tornare utili per qualche regalo.

Abbiamo scelto per voi due boxset ed un BluRay singolo che, come sempre, hanno ad oggetto alcuni dei film più amati dai nostri utenti.

A 16,88 Euro è possibile portare a casa la collezione completa di Indiana Jones, la popolare saga di Steven Spielberg e George Lucas con protagonista Harrison Ford. Nella confezione sono presenti cinque DVD che vanno a comporre la quadrilogia completa, condita da contenuti speciali, il diario di produzione, le sequenze inedite, alcune gallerie fotografiche ed i video dietro le quinte.

Amazon propone a prezzo scontato anche il Boxet di Transformers, anch'esso composto da cinque DVD e disponibile a 18,11 Euro. Anche in questo caso, sono presenti tutti i cinque film della saga, affiancati da una ricca selezione di contenuti speciali confezionati ad hoc per gli appassionati.

Infine, al prezzo scontato di 9,18 Euro contro i 19,99 euro di listino è possibile portare a casa IT, la riedizione dello storico film horror interpretato da Bill Skarsgard e Finn Wolfhard.

Sicuramente tre offerte molto interessanti per gli appassionati.