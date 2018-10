Offerte Amazon Cinema: Harry Potter Collection ed Alien Anthology

Dopo qualche giorno di pausa, torna il nostro appuntamento con le migliori offerte dedicate al mondo dell'intrattenimento proposte da Amazon Italia ai propri utenti. E per la giornata di oggi abbiamo scelto per voi due cofanetti molto interessanti.

Il primo ha come protagonista il mago più famoso del grande e piccolo schermo.

Come avrete sicuramente intuito dal titolo, stiamo parlando di Harry Potter, il cui cofanetto comprensivo di otto BluRay è disponibile al prezzo di 22,99 Euro, sette in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino.

Al suo interno sono presenti tutti gli otto film: Harry Potter E La Pietra Filosofale, Harry Potter E La Camera dei Segreti, Harry Potter ed il Prigionero di Azkaban, Harry Potter ed il Calice di Fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter ed il Principe Mezzosangue e le due parti di Harry Potter ed i Doni della Morte. Tutti in versione Bluray, che consentono di godere alla massima risoluzione dei film. Un must per gli appassionati.

Il secondo cofanetto in offerta è la Alien Anthology Premium, composta però da quattro BluRay. In questo caso ovviamente i film sono quattro: il primo Alien diretto da Ridley Scotto, Aliens del 1986 di James Cameron, Alien 3 di David FIncher del 1992 ed Alien - La Clonazione di Jean-Pierre Jeunetdel 1997. L'intero cofanetto è disponibile a 19,99 Euro, contro i 33,58 Euro precedenti.