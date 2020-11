State of Consciousness, partono in Italia le riprese del thriller con Emile Hirsch

È Variety a rendere noto che l'inizio della produzione di State of Consciousness, thriller psicologico che vedrà come protagonista la star di Into the Wild Emile Hirsch nei panni di un uomo intrappolato in un istituto mentale in cui viene costretto a curarsi per un disturbo mentale che in realtà non ha.

Iervolino Entertainment, casa di produzione di proprietà di Andrea Iervolino e Monika Bacardi, ha annunciato che le riprese del film sono partite oggi a Bari. Come fa notare il sito, si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che le varie produzioni stanno proseguendo nonostante le recenti limitazioni per il Covid.

Stando alla descrizione, in State of Consciousness gli incubi e la realtà si confondono per Stephen a causa del farmaco che è costretto a prendere per il suo presunto disturbo psicologico. Per riacquistare la sua sanità mentale e tornare alla sua normale vita, il protagonista dovrà trovare una via d'uscita da tutto questo.

Noto ai più per il ruolo di Christopher nel film di Sean Penn, Hirsch è apparso di recente in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Prossimamente, l'attore potrà essere visto nella pellicola Midnight in the Switchgrass che firmerà il debutto alla regia del produttore Randall Emmett.



Per altre notizie, Mission: Impossible 7 ha chiuso il set a Venezia.