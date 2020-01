Odio l'Estate, la videorecensione del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Dopo aver letto la recensione di Odio l'Estate, per il nuovo film di Massimo Venier con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo arriva anche la videorecensione.

Come al solito, potete gustarvela direttamente all'interno dell'articolo, altrimenti la trovate sul nostro canale ufficiale di YouTube.

Odio l'Estate è la sesta collaborazione tra il leggendario trio di comici e il regista di Varese, dopo lo storico esordio con Tre Uomini e Una Gamba e i seguenti Così E' La Vita, Chiedimi Se Sono Felice, La Leggenda di Al, John e Jack e Tu La Conosci Claudia?

Il film mette in scena una vacanza assolutamente non perfetta, con Aldo, Giovanni e Giacomo che partono per le vacanze estive ma si ritrovano affittuari della stessa casa: non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse, col tipo super-preciso organizzato in tutto e per tutto ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale e l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente, con lo scontro inevitabile che potrebbe anche trasformarsi in una sorprendete amicizia.

Odio l'Estate arriva al cinema da oggi 30 gennaio.