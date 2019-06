Odio L'Estate: la sinossi ufficiale del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

A tre anni dall'uscita di Fuga da Reuma-Park, il trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo danno il via oggi martedì 11 giugno alle riprese del loro nuovo film, Odio L'Estate.

L'opera sarà diretta unicamente da Massimo Venier, che in precedenza aveva co-diretto insieme ai tre attori Tre Uomini e Una Gamba, Così E' La Vita, Chiedimi Se Sono Felice e La Leggenda di Al, John e Jack, i quattro film cioè considerati come i migliori dal pubblico e dalla critica.

In precedenza, Venier aveva diretto in qualità di regista-solista anche Tu La Conosci Claudia?, del 2004.

Odio L'Estate, distribuito da Medusa Film, metterà in scena una vacanza assolutamente (non) perfetta: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il tipo super-preciso organizzo in tutto e per tutto, ma con un’attività in proprio fallimentare; il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale; l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto - purtroppo per loro - stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile.

La promessa è quella di un ritorno alle origini, con Aldo, Giovanni e Giacomo che racconteranno una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.

Le riprese del film andranno avanti per otto settimane tra la Puglia e la Lombardia.

Al momento non è stata comunicata una data di uscita, quindi rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti.

