Odio l'estate: in Puglia le riprese del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Da cinque settimane e per le prossime due, la Puglia è la splendida location del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo Odio l'estate, titolo che si rifà ad una canzone di Bruno Martino. L'uscita del film è prevista per il 30 gennaio 2020, a chiudere un cerchio ricco del cinema natalizio italiano, insieme al film di Checco Zalone.

Dopo la diffusione della sinossi del film, si sa che Odio l'estate è la storia di tre famiglie molto diverse fra loro, di diversa estrazione sociale, che si trovano a trascorrere una vacanza insieme in una villa bellissima a causa di un errore dell'agenzia. I nuclei familiari saranno costretti a convivere e nonostante le difficoltà iniziali riusciranno a trovare molti punti in comune.



Aldo Baglio - che in questi giorni ha ricreato il colpo di testa di Tre uomini e una gamba - interpreta un uomo ipocondriaco un po' naif, meridionale residente nella periferia milanese con i suoi tre figli e il cane Brian. Appassionato di Massimo Ranieri, Aldo comunica attraverso un canotto.

Giovanni Storti è un uomo in procinto di chiudere il suo negozio di calzoleria in una Milano profondamente cambiata, nonostante non riesca ad ammettere questo doloroso passaggio, sino a quando la vacanza non riuscirà a sciogliere anche lui.

Giacomo Poretti è un dentista ambizioso e completamente concentrato sul guadagno. Conferisce al suo nucleo familiare un tenore di vita piuttosto alto ma risente di problematiche relazionali con il figlio adolescente della sua seconda moglie.

Il cast del film comprende anche le tre attrici a cui è stato affidato il ruolo delle mogli, ovvero Maria Di Biase, Carlotta Natoli e Lucia Mascino. Nel cast anche Michele Placido.

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno ammesso di essere 'consapevoli che dopo tanti anni è cambiato il modo di far divertire, come sono cambiati il pubblico e la fruizione. Ci chiediamo se facciamo ancora ridere ma poi ci accorgiamo che basta pochissimo perché tra di noi scattino alchimie fatte di sintonia e divertimento".

La regia del film è affidata al collaboratore storico del trio, Massimo Venier. Le riprese in Puglia si sono divise fra Bari e le spiagge del Salento. Prodotto da Paolo Guerra, il film sarà distribuito da Medusa.