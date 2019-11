Odino vs. Hela, in una scena tagliata di Thor: Ragnarok lo scontro a New York

La morte di Odino (Anthony Hopkins) è stato un duro colpo per tutti, ma adesso un video diffuso su youtube contenente alcune scene tagliate sia di Avengers: Endgame che di Thor: Ragnarok rivela che l'idea iniziale era completamente diversa.

La fine del Padre degli Dei per opera di Hela (Cate Blanchett) non sarebbe dovuta arrivare su di un fiordo norvegese, bensì un un vicolo di New York, come potete vedere al secondo 0.35 del video. Le scene precedenti mostrano alcuni momenti di Avengers 4, molti dei quali riguardanti Bruce Banner e Natasha Romanoff, già note da tempo.

Il regista Taika Waititi avrebbe preferito cambiare l'ambientazione per un motivo ben preciso:

"Quei vicoli non andavano bene. Inizialmente abbiamo girato alcune scene sul set di New York e avevamo pensato di farli atterrare in una strada dove avrebbero incontrato Doctor Strange e gli altri, ma ci sembrava troppo improbabile. Inoltre ogni scena fino a quel momento era stata caotica e ricca d'adrenalina e volevamo dargli la possibilità di parlare un'ultima volta con Odino senza il fastidioso suono dei clacson in sottofondo."

Waititi avrebbe quindi voluto donare un ultimo momento padre-figli a Thor e Loki, prima dell'inevitabile scomparsa di Odino. Chris Hemsworth tornerà a vestire i panni del Dio del Tuono il 5 novembre 2021 con Thor: Love and Thunder che secondo il regista "sarà ancora più folle" e sembra che Thor e Jane non saranno gli unici a fare scintille.