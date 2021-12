Octopussy - Operazione piovra e quegli incredibili incidenti avvenuti sul set

Questa sera torna in tv Octopussy - Operazione piovra, il tredicesimo film dedicato all'agente segreto più famoso di tutti i tempi, interpretato per la sesta e ultima volta da Roger Moore. Come spesso succede nelle pellicole d'azione, non sono mancati gli incidenti sul set. Scopriamone insieme alcuni.

I film di James Bond sono ricchi di scene adrenaliniche, la maggior parte delle quali vengono affidate a stunt-man professionisti e come potete ben immaginare, questi spesso e volentieri sono vittime di infortuni nel corso delle riprese.

In particolare lo stuntman Martin Grace ha avuto un grave incidente durante la realizzazione di una scena d'azione che si svolgeva su di un treno. Mentre l'uomo era appeso da un lato, il treno è entrato in una zona incidentata del binario e lui si è schiantato contro un traliccio, procurandosi dei danni assai gravi alla gamba e all'anca. Per questo brutto episodio Grace è stato ricoverato in ospedale per diversi mesi, fortunatamente poi, si è ripreso completamente.

Allo stesso modo, un altro stunt si è rotto il braccio cadendo da un balcone, l'eroica controfigura però ha deciso di non abbadonare il set nonostante il suo infortunio e ha continuato a lavorare per ultimare le sue scene in Octopussy.

Intanto continuano ad esserci dubbi sul prossimo James Bond sebbene i fan sperino che Henry Cavill possa diventare il nuovo Agente 007. Voi dopo Daniel Craig chi vedreste bene in questo iconico ruolo? Ditecelo naturalmente nei commenti.