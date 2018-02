Octavia Spencer torna a collaborare con Tate Taylor per il film Ma

L'attrice premio Oscartornerà a lavorare insieme a, regista di, film per il quale ha vinto la statuetta come miglior attrice non protagonista. I due collaboreranno nel film, thriller prodotto dalla Blumhouse Productions. Le riprese del film che vedranno la Spencer nel cast inizieranno questo mese.

Nel film Ma, Octavia Spencer interpreterà il personaggio di una donna solitaria che diventa grande amica di un gruppo di teenager, provocando delle terribili conseguenze.

Il regista Tate Taylor ha dichiarato:"Quando ho letto la sceneggiatura di Ma ho pensato fosse strano e fantastico e ho voluto che Octavia fosse la protagonista". Taylor sa che si tratta di un genere inusuale per un'attrice come la Spencer ma il regista si è detto più che sicuro delle grandi qualità di un'interprete come Octavia Spencer, capace di gestire sia il lato oscuro che divertente del film.

Anche perché lo stesso Tate Taylor non ha mai diretto un film horror e per il momento non ha voluto svelare alcun dettaglio sul ruolo affidato a Octavia Spencer.

Nel cast l'attrice, recentemente candidata per La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, sarà affiancata da Juliette Lewis, Luke Evans, Diana Silvers, Corey Fogelmanis, McKaley Killer, Dante Brown e Gianni Paolo.

La sceneggiatura è di Scotty Landes, autore della serie Workaholics. Blumhouse è una delle case di produzione più affermate nel genere horror, avendo realizzato pellicole come Scappa - Get Out, Split e Happy Death Day. Tra i progetti futuri il sequel/reboot di Halloween e il reboot di Spawn.

Octavia Spencer fece parte del ricco cast femminile di The Help, diretto da Tate Taylor, accanto a Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard e Jessica Chastain. Vinse l'Oscar alla miglior attrice supporter, il Golden Globe, il BAFTA e due Screen Actors Guild Awards.