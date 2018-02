Octavia Spencer, Tig Notaro, Isabela Moner e Iliza Shlesinger nel cast di Instant Family

Il cast artistico della commedia con, visto recentemente sul grande schermo nel lungometraggio diretto da Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo , si arricchisce di nuovi ingressi, tra cui il premio Oscare diverse artiste conosciute oltre oceano.

Quando una coppia decide di formare una famiglia decideranno di intraprendere la strada dell’adozione grazie al sistema degli affidamenti. La sensazione provata sarà meravigliosa e altruistica, almeno fino a quando non avranno di punto in bianco tre bambini selvaggi nella loro casa. Dovranno imparare ora ad amare e ad essere genitori che non hanno alcun interesse nell’essere delle figure genitoriali in questa commedia toccante.

Le riprese della pellicola prodotta da Anders, Wahlberg e Steve Levinson partiranno dal prossimo mese.

Diretto dal regista Sean Anders (Daddy’s Home, Come ammazzare il capo 2), la pellicola è stata sceneggiata dallo stesso Anders assieme alla collaborazione di John Morris (Sex Movie in 4D).

Nel cast artistico di Instant Family figurano, Mark Wahlberg (Tutti i soldi del mondo) il premio Oscar Octavia Spencer (La forma dell’acqua), Isabel Moner (Soldado), Tig Notaro (Una notte in giallo), Rosa Byrne, Iliza Shlesinger e Tom Segura.

Instant Family sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi dalla Paramount Pictures a partire dal 15 febbraio 2019.