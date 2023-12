Octavia Spencer e Hannah Waddingham sono le star della nuova serie action Prime Video

Octavia Spencer e Hannah Waddingham insieme per Prime Video: le due attrici pluripremiate faranno squadra come produttrici esecutive e protagoniste di una nuova serie d'azione di Amazon Prime Video. La serie, ancora senza titolo, sarà composta da otto episodi.

La serie, realizzata da Tessa Coates (Feel Good, Ladhood), racconta la storia di due migliori amiche, Judith (Waddingham) e Debbie (Spencer), che conoscono quasi tutto l'una dell'altra. Judith, tuttavia, ha una doppia vita di cui Debbie non sa nulla: è un'assassina altamente specializzata. Quando un colpo finisce tremendamente male, Judith e Debbie devono scappare insieme e cercare di riparare la loro amicizia infranta, il tutto mentre sono prese di mira da un nemico misterioso che le vuole morte. E solo insieme possono risolvere questo mistero stratificato.

"Ero dentro appena ho sentito il pitch straordinario di Tessa. Poter esplorare un ruolo come quello di Debbie è raro, e lavorando con Hannah per dare vita a quest'amicizia unica è un sogno" sono le parole della dichiarazione di Spencer, che di recente è stata protagonista del thriller Ma. "Non mentirò, mi sono sfuggite un po' di parolacce davanti alla prospettiva di lavorare con la magnifica Miss Spencer. La sceneggiatura energica ed esilarante di Tessa Coates, Skydance e Double Dream. Per poi vedere la risposta immediata ed entusiasta di una bestia possente come Amazon! È tutto incredbilmente emozionante,e non vedo l'ora di lavorarci tutti insieme" ha aggiunto Waddingham, prossimamente al cinema con The Fall Guy, in un ruolo dove l'attrice sarà 'irriconoscibile'.

"Il processo di sviluppo di questa serie è stato uno dei più gioiosi della nostra carriera, a partire dall'inimatabile Tessa Coates. La voce di Tessa e la sua visione ha attratto i nostri incredibili produttori, Barbara e Andy Muschietti, che sono stati di valido aiuto nello sviluppo del progetto, così come nel casting da sogno di Octavia Spencer e Hannah Waddingham. Siamo così orgogliosi di fare questo show con Amazon: questo team ha creato una serie che farà ridere, piangere e applaudire il pubblico di tutto il mondo" ha dichiarato Matt Thunnell di Skydance Television.