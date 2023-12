Oceans: Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i genitori di George Clooney nel film prequel

Il film prequel della saga di Oceans riunirà Margot Robbie e Ryan Gosling dopo il successo planetario del blockbuster Barbie, e in queste ore sono emerse grosse novità relative alla trama dell'atteso progetto.

Secondo Showbiz 411, il titolo del film sarà semplicemente Oceans, un riferimento ai ruoli interpretati dai due protagonisti: questo perché, in base alle informazioni trapelate, Margot Robbie e Ryan Gosling saranno moglie e marito nel nuovo film della saga, nonché i genitori del protagonista Danny Ocean, interpretato da George Clooney nella saga principale (e di conseguenza anche di Debbie, la sorella di Danny interpretata da Sandra Bullock nello spin-off Ocean's Eight).

Per il rapporto, la storia del film seguirà gli Oceans mentre insegnano ai loro figli Danny e Debbie come rubare ai ricchi, mentre radunano una squadra di professionisti per mettere a segno una rapina: l'ambientazione sarà quella degli anni '60, in particolare la Monte Carlo del 1962. In precedenza Caccia al ladro di Alfred Hitchcock è stato citato come una delle influenze principali per la sceneggiatura, mentre dalle notizie degli scorsi mesi sappiamo che Jay Roach sarà il regista del film. Al momento, però, Margot Robbie e Ryan Gosling sono le uniche star confermate ufficialmente nel cast.

