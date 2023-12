Oceans, George Clooney: 'Margot Robbie e Ryan Gosling miei genitori? Sono belli il giusto'

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato che Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i genitori di Danny Ocean in Oceans, il nuovo film della saga di Ocean's Eleven che sarà un prequel ambientato negli anni sessanta, e in queste ore George Clooney ha commentato la cosa col suo inimitabile stile.

"Margot Robbie è mia madre?" ha fatto George Clooney ai microfoni di Variety. "L'ho sempre pensato in effetti. E Ryan Gosling sarà mio padre, ho saputo. Se ci pensi ha senso, entrambi sono belli il giusto!" ha scherzato l'attore, iconico interprete dell'affascinante ladro Danny Ocean.

Ricordiamo che i dettagli sulla trama del prequel Oceans sono a dir poco scarsi, ma nelle scorse settimane è stato anticipato che il film vedrà le due star del blockbuster del 2023 Barbie riunirsi sullo schermo per interpretare i genitori di Danny Ocean: in base alle anticipazioni, la storia sarà ambientata nella Monte Carlo degli anni 60 e seguirà i due genitori protagonisti alle prese con i loro due figli (inclusa la sorellina di Danny, interpretata da Sandra Bullock nel film spin-off Oceans'8) e ovviamente con un'altra rapina.

Oceans sarà diretto da Jay Roach, da una sceneggiatura di Carrie Solomon. Il prequel sarà supportato da LuckyChap, la casa di produzione che Margot Robbie ha co-fondato con Josey McNamara, Tom Ackerley e Sophia Kerr. La società ha prodotto diversi film recenti tra cui Barbie, Saltburn e Promising Young Woman.

Non c'è ancora una data d'uscita per Oceans, quindi rimanete con noi per tutti i prossimi dettagli.