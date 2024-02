Oceania, The Rock conferma il live-action: 'Trovata l'attrice e Lin-Manuel Miranda tornerà

Buone notizie sul live action di Moana: dopo le voci sul rinvio del remake di Oceania, The Rock si è espresso sul progetto, confermando la sua presenza e quella di Lin-Manuel Miranda.

Dwayne Johnson ha inoltre rivelato di aver trovato la nuova attrice protagonista del live-action: "Una delle cose più emozionanti è stata trovare la nostra Moana". Infatti Auil'i' Cravalho non tornerà nei panni di Moana: ma Johnson non ha voluto rivelare il nome della nuova interprete. "Lin Manuel Miranda sta tornando. Stiamo realizzando la musica. Tommy Kail è il nostro regista, che ha anche diretto Hamilton. Abbiamo messo insieme la miglior squadra possibile" ha aggiunto Johnson.

The Rock ha parlato anche di Moana 2, il sequel in uscita il 27 novembre: "È molto entusiasmante. Non vedo l'ora che i fan vedano i film, la tecnologia che c'è dietro, gli effetti innovativi. Ci siamo davvero impegnati. Abbiamo pensato che se dobbiamo fare il sequel di qualcosa di così amato, dobbiamo davvero mettercela tutta". C'è anche il vantaggio e la bellezza dell'oceano. In Moana...l'oceano è vivo, ha un suo battito, è tutta un'altra cosa. Non vedo l'ora". Nonostante il coinvolgimento di Miranda nel live-action, non si occuperà della musica nel sequel del film animato. Per quanto riguarda Johnson, nonostante non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali a riguardo, il suo ritorno nella sala di doppiaggio è molto più probabile: l'attore ha anche condiviso il teaser del sequel di Oceania sui suoi social.