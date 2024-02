Oceania, The Rock sicuro: 'Il remake avrà un grosso vantaggio rispetto al film animato'

Il remake live-action di Oceania è uno dei blockbuster Disney in uscita nel 2025, e in queste ore Dwayne 'The Rock' Johnson ha confermato che le riprese dell'attesissimo film inizieranno nel corso del 2024.

Parlando con Entertainment Tonight, l'attore ha dichiarato: "Lin Manuel Miranda tornerà. Stiamo facendo la musica in questo momento. Tommy Kail è il nostro regista, che ha diretto Hamilton. Metti insieme tutti questi elementi insieme, e capisci il livello verso cui stiamo puntando. Le riprese partiranno quest'anno, e sono molto emozionato. Non vedo l'ora che i fan vedano il film, la tecnologia, gli effetti all'avanguardia che useremo. Stiamo dando il massimo. Il mantra è stato: 'Se dobbiamo fare il remake di un film così amato, allora facciamolo al massimo delle nostre possibilità.' Uno dei nostri vantaggi sarà il vero oceano, perché in Oceania l'oceano è vivo e in live-action potrai sentirne il battito cardiaco, vederne le pulsazioni, sarà una cosa completamente diversa. Non vedo l'ora. Ma anche tutta la nuova musica, di cui siamo entusiasti."

In attesa di capire se Oceania sarà rinviato dalla Disney, per lasciare maggior spazio al sequel della saga animata Oceania 2 come sostenuto da alcune indiscrezioni delle scorse settimane, vi ricordiamo che in precedenza The Rock aveva svelato che la produzione ha trovato l'attrice di Vaiana, ma che per il momento il suo nome non sarà svelato.

Oceania 2 arriverà nei cinema il 28 novembre 2024, mentre il film live-action ha attualmente una data di uscita il 27 giugno 2025. Restate con noi per tutte le prossime novità.