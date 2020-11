Oceania, The Rock celebra il quarto disco di platino con un adorabile video con sua figlia

The Rock ha all'attivo molteplici film di successo ma, sembra che Oceania tra tutti sia quello che lo abbia fatto amare maggiormente da grandi e piccini. Nelle ultime ore l'attore ha celebrato sui social il suo quarto disco di platino, e lo ha fatto con un adorabile video in compagnia di sua figlia.

La didascalia del post recita: "Di solito ho un comportamento molto distaccato con i miei successi, ma devo ammettere che quando ho sentito questa notizia ho esclamato 'Por** P*****a la mia canzone ha ricevuto il quarto disco di platino'. Grazie a mio fratello - l'unico e solo maestro, Lin Manuel Miranda per aver scritto questo classico da cantare per me e avermi permesso di cantare con tutto il mondo".

L'ex wrestler ha poi aggiunto: "Grazie a tutti voi in tutto il mondo che amate la canzone e tutto l'incredibile divertimento che porta. E infine, un enorme grazie al vero motivo per cui questa canzone è è 4 volte disco di Platino. Il vecchio capo, Baby Tia, che AMA sentirmi cantare questa canzone per lei, ma non ha idea che io sia davvero, Maui - il che rende l'intera cosa ancora più fantastica. E un'ultima cosa...Grazie!".

I giorni di Johnson con la Disney però non sono ancora finiti! Presto lo vedremo in Jungle Cruise insieme a Emily Blunt. Il film doveva originariamente arrivare nei cinema quest'anno, ma è stato rinviato alla prossima estate a causa della pandemia di coronavirus.